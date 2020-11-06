وزير داخلية تونس: مستعدون لقبول التونسيين المرحلين بشروط وضوابط

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان إن تونس مستعدة لقبول التونسيين المرحلين وفق شروط وضوابط.



وأضاف أن هناك اتفاقا إطاريا ينظم عودة التونسيين يعود لعام 2008 وإن كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده تبعا للضمانات التي يضبطها الدستور التونسي في هذا المجال.



وأوضح شرف الدين "مستعدون لقبول كل التونسيين. لا بد أن يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط. أولها صون كرامة التونسي وتمكينه من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله".



وتابع الوزير أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تحتاج الى مقاربة شاملة ولا يكفي اللجوء الى الحل الأمني وحده، مشيرا إلى أن "عدد كبير من التونسيين ساهم ولا يزال في نفع الفرنسيين في الكليات والمستشفيات والمخابر العلمية".