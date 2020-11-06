رئيس جواتيمالا: العاصفة إيتا أودت بحياة 150 شخصا بالبلاد وفقا للتقديرات

قال رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي اليوم الجمعة، إن المنخفض المداري إيتا أودى بحياة 150 شخصا في جواتيمالا.



وتشمل التقديرات 100 شخص فقدوا عندما طمر انهيار أرضي 150 منزلا في قرية كويجا بالقرب من سان كريستوبال فيراباز في وسط البلاد، وفقا للأرقام التي قدمها الجيش.



وأضاف جياماتي في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي: "في هذه اللحظة فإننا نحسب أنه ما بين القتلى وهؤلاء المفقودين، يوجد ما يزيد أو يقل عن 150 قتيلا بحسب الأرقام غير الرسمية..ونقول غير رسمية لأننا لم نتأكد من ذلك تماما".



كما أودت العاصفة الاستوائية "إيتا" بحياة أكثر من 20 شخصًا في دول أخرى بأمريكا الوسطى.