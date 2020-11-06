العاهل السعودي يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال في تركيا

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الجمعة بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير.



وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم أن العاهل السعودي وجه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين الأشقاء في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية".



واضافت "واس" أن هذه المواد الاغاثية "تأتي انطلاقًا من حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على الوقوف إلى جانب الشعب التركي والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".



ويأتي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال في تركيا في ظل الحديث عن مقاطعة شعبية للمنتجات التركية.



وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية "توترا ملموسا"، وفق مراقبين، منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة بإسطنبول.



وفي 30 أكتوبر الماضي، وقع زلزال بقوة 6ر6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي تركيا؛ ما أدى إلى مقتل 114 شخصا، إضافة إلى جرح المئات، وتدمير العديد من المباني السكنية جزئيا وكليا.