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جامعة الإسكندرية تبدأ في تطبيق عقوبات مشددة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:59 ص

أكد الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أمس الخميس على ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة وتشكيل فريق عمل مساعد للجنة للمرور والمتابعة اليومية بصورة مستمرة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

ولفت إلى ضرورة موافاة الجامعة بصفة دورية بنتائج اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتقرير أسبوعي يبين الحصر الدقيق لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصابتها والمخالطين من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وما وصلت إليه تطورات تلك الحالات وذلك عن طريق التواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وأكد جابر علي ضرورة إتخاذ كافة السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعلياً ليساعد ذلك على الالتزام من الجميع.

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