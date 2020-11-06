 أحمد هيكل: الإخوان تعمدوا حرق منزل والدي بسبب تصريحاته بشأن المشاركة في ثورة 30 يونيو - بوابة الشروق
الجمعة 6 نوفمبر 2020 3:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أحمد هيكل: الإخوان تعمدوا حرق منزل والدي بسبب تصريحاته بشأن المشاركة في ثورة 30 يونيو

أحمد هيكل
أحمد هيكل
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 2:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 2:54 ص

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن عناصر جماعة الإخوان تعمدوا حرق منزل والده في قرقاش في عام 2013.

وأرجع هيكل، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، سبب ذلك إلى تصريحات أدلى بها والده ضدهم خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي قبل 30 يونيو؛ أيد فيها خروج الناس وتعبيرهم عن رأيهم.

وأضاف: «هناك تحقيقات أجريت في الواقعة وأدين أناس فسها، وهذا يوم فض رابعة، ردا على تصريحات والدي قبل 30 يونيو، حوالي يوم 24 أو 25 من نفس الشهر، المؤيدة لنزول الناس وتعبيرهم عن أرائهم».

وذكر أنه تم القبض على بعض من الجماعة، بسبب هذه الواقعة، مضيفًا: «أحد الجماعة كان رئيس إحدى شركات القابضة، طلب مقابلتي أثناء أيام اعتصام رابعة، وحذرني بأن أضع حراسة على والدي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك