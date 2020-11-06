أحمد هيكل: الإخوان تعمدوا حرق منزل والدي بسبب تصريحاته بشأن المشاركة في ثورة 30 يونيو

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن عناصر جماعة الإخوان تعمدوا حرق منزل والده في قرقاش في عام 2013.

وأرجع هيكل، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، سبب ذلك إلى تصريحات أدلى بها والده ضدهم خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي قبل 30 يونيو؛ أيد فيها خروج الناس وتعبيرهم عن رأيهم.

وأضاف: «هناك تحقيقات أجريت في الواقعة وأدين أناس فسها، وهذا يوم فض رابعة، ردا على تصريحات والدي قبل 30 يونيو، حوالي يوم 24 أو 25 من نفس الشهر، المؤيدة لنزول الناس وتعبيرهم عن أرائهم».

وذكر أنه تم القبض على بعض من الجماعة، بسبب هذه الواقعة، مضيفًا: «أحد الجماعة كان رئيس إحدى شركات القابضة، طلب مقابلتي أثناء أيام اعتصام رابعة، وحذرني بأن أضع حراسة على والدي».

