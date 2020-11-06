انزلاق أكبر جبل جليدى فى العالم

يتجه أكبر جبل جليدى فى العالم، مباشرة نحو جزيرة جنوب القارة القطبية الجنوبية المعروفة باسم أنتاركتيكا؛ حيث يمكن أن يتسبب بكارثة ويدمر الحياة البرية المحلية لسنوات قادمة.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن جبل الجليد الذى يطلق عليه اسم A68a، وهو أكبر من ولاية رود آيلاند الأمريكية، ينجرف شمال شرق اتجاه الأراضى البريطانية ما وراء البحار فى جورجيا الجنوبية، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأوضحت المجلة الاستقصائية البريطانية لأنتاركتيكا (BAS) فى بيان صدر الخميس، أن القطعة العملاقة من الجليد، إذا وصلت إلى الجزيرة وأصبحت راسية فى قاع البحر، من شأنها أن تزعج الحياة البرية المحلية، التى تشمل الفقمة والبطاريق.

وانفصل A68a عن الجرف الجليدى لارسن C فى عام 2017، وهو حاليا أكبر جبل جليدى فى العالم بمساحة 4850 كم مربع، وفقا للأرقام الأخيرة.

وتقلص جبل الجليد قليلا منذ أن سقط فى المحيط، لكنه لا يزال ضخما، يبلغ طوله نحو 158 كيلومترا و48 كم فى أوسع نقطة له، ولكن عمقه أقل من 200 متر.

ويقع جبل الجليد حاليا على بعد بضع مئات من الأميال إلى الجنوب الغربى من جزيرة جورجيا الجنوبية، ويمكن أن يصل إلى الإقليم فى غضون 20 إلى 30 يوما.

وفى حال وصوله، يمكن لـ A68a أن يسبب اضطرابا فى الحياة البرية المحلية.

وقال جيرينت تارلينج، وهو عالم إيكولوجى فى باس، فى البيان: إن جبل الجليد قد يبقى هناك لمدة 10 سنوات، وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة رئيسية للنظم الإيكولوجية البرية والبحرية على السواء، بما فى ذلك الكائنات الحية فى قاع البحار التى قد يخنقها جبل الجليد.