قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إننا "لم ننتصر في كل معركة، لكننا انتصرنا في الحرب"، في معرض حديثها عن أداء الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية.

وفي مكالمة جماعية جارية في الوقت الحالي، تقدم بيلوسي تقييمًا إيجابيًا لنتائج انتخابات يوم الثلاثاء، وفقًا لما قاله مصدر بالحزب الديمقراطي لـCNN، على الرغم من خسائر الديمقراطيين في مجلس النواب التي من المحتمل أن تعني أنها ستحظى بأغلبية أصغر في الانتخابات الجديدة.



وقالت بيلوسي لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين: "كان هذا فوزًا كبيرًا"، في إشارة إلى كون جو بايدن على أعتاب الفوز بالبيت الأبيض، والحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب، ومن المرجح أن يحصل الحزب على مقعد على الأقل في مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي بحسب هذا المصدر: "لم ننتصر في كل معركة، لكننا انتصرنا في الحرب".

وقالت بيلوسي إنهم "أدركوا منذ البداية أن (2020) سيكون صعودًا أكثر حدة" لشغل بعض مقاعدهم لأن الديمقراطيين في مجلس النواب حققوا أداءً جيدًا في الدوائر الحمراء التقليدية (الجمهورية) في عام 2018".

وتحدثت بيلوسي أيضًا عن أهمية جولتي الإعادة المحتملتين في مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

بينما ألقت النائبة شيري بوستوس، التي تترأس لجنة حملة الديمقراطيين الانتخابية للكونغرس، باللوم على سوء التصويت في النتيجة والتنبؤات الصاعدة التي بدأت في يوم الانتخابات، وفقًا لمصدرين في المكالمة.

وقال أحد المصادر: "بدا الناخبون مثل 2016 أكثر مما كان متوقعا".

وقالت بيلوسي، في تقييم متفائل، للديمقراطيين: "لقد أنشأنا تفويضًا لبايدن لقيادة بلادنا بطريقة مُوحدة".

وقال المصدر إن بيلوسي تستخدم كلمة "تفويض" بشكل متكرر.

وتأتي مكالمة بيلوسي مع أعضائها، وسط غضب الديمقراطيين بشأن الخطأ الذي حدث يوم الثلاثاء لمرشحيهم للكونغرس.

يأتي هذا وسط انتخابات مخيبة للآمال، حيث شهدت خسائر في صفوف الديمقراطيين، بينما أعرب العديد من أعضاء الحزب عن إحباطهم من النتائج.

وحتى اللحظة، يتعادل الحزب الديمقراطي والجمهوري في عدد المقاعد في مجلس الشيوخ بمقدار 47 مقعدا لكل منهما. ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية بداية من ثلاثة مقاعد للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ إذا فاز جو بايدن بالرئاسة، وأربعة مقاعد إذا فاز دونالد ترامب بإعادة انتخابه.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس الشيوخ 100 مقعد.

في حين يتمتع الديمقراطيون حاليًا بميزة تقدمهم في انتخابات مجلس النواب، فلديهم 199 مقعدًا مقابل 189 لدى الجمهوريين.