أحمد هيكل: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان طوق نجاة أنقذ الدولة من مأزق شديد

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس شركة القلعة القابضة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان ضروريًا وناجحًا بامتياز، معقبًا: «لولا البرنامج لكنا نواجه أزمة لا قبل لنا بها».

وأضاف هيكل، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن البرنامج ضغط على الناس في بعض نواحيه، لكنه كان «طوق النجاة» الذي أنقذ الدولة من مأزق شديد.

وتابع: «هناك أشياء كثيرة نفذت بطريقة صحيحة وتعود على الدولة بصورة إيجابية، مثل: تعويم الجنيه المصري، البنية الأساسية التي وضعت في الطرق والكباري، المترو، توصيل الغاز للمنازل والبرامج، أزمات المنتجات البترولية، وفيرس سي».

واستطرد: «فيه حاجة مهمة جدا بتحصل في مصر ولازم الناس تكون متنبهة، فيه فاتورة بتتدفع، لكن كل واحد النهاردة يقدر يشاور على حاجة ويقول أنا فلوسي أهي»، مشيرًا إلى أهمية شعور المواطنين بالمشروعات الحقيقية التي تخدمهم.

وضرب المثل بعدد من البرامج، مثل: شبكة الضمان الاجتماعي من تكافل وكرامة والبطاقات التموينية، التي تحمي شريحة كبيرة من الناس، مرددًا: «هناك عبئًا لكنه أحدث نتائج إيجابية».