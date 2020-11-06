♦ الإبداع يجعل الإنسان أكثر هشاشة.. والكتَّاب أكثر عرضة للحزن والاكتئاب

♦ الكتابة النسوية شرف أتمسك به.. وأحب الكتابة عن المرأة والمطالبة بحقوقها والدفاع عنها

♦ نوال السعداوى عاشت من أجل قضية كبرى فاختزلها الجميع فى تصريحات مثيرة للجدل

♦ «أطياف كاميليا» خطوة أولى تقودنى إلى كتابة «رواية أجيال»

♦ فكرة التلاشى ترعبنى.. وأفكر دائمًا كيف يمكن أن يصل إنسان إلى الرغبة فى الاختفاء

بكراسة صغيرة ذات 24 ورقة وغلاف صممت رسوماته وزخرفتها بألوان تحبها، وبخط مُنمق حاولت يدها الصغيرة أن تنقشه بدقة ليشبه ذلك الخط الموجود على أغلفة قصص الأطفال ويحمل أسماء مؤلفيها. بدأت نورا ناجى الطالبة فى الصف الرابع الابتدائى حينها، كتابة مجموعتها القصصية الأولى بعنوان: «أين اختفت الطعمية؟» لتروى فيها قصة امرأة عجوز تراها أمام منزلها كل صباح تبيع لأهل الحى أقراص الطعمية. ولأنها كانت تخشى هذه السيدة على أرض الواقع جعلت منها فى الخيال ساحرة شريرة تصنع المكائد وتُعد الأكمنة لأفراد أسرة أعطتهم بالخطأ أقراص طعمية مسحورة فتحاول استردادها قبل أن ينكشف أمرها.

تنتهى القصة الأولى ويرفض أصدقاء المدرسة تصديق أنها مؤلفة القصة، ومن الرفض يتولد لديها شعور أنها تُجيد ما لا يجيده زميلاتها. فتكتب قصصًا أخرى، يقرأها والدها فيشجعها، ويطالعها الأستاذ فيجعل التلاميذ يصفقون لها.. تتابع تأليف القصص ويمر العمر ويزداد عدد الدفاتر ويتغير مسار الحياة. تتزوج وتعيش بالخارج، تخنقها الغربة فتستعين على مرارتها بحلاوة الكتابة، فتكتب «بانا» وتجرب أن ترسلها لدار نشر ليلى، تُقبل وتنشر، تكتب «الجدار»، وترسلها لدار الرواق، تُقبل وتنشر، تجد فى الكتابة ملاذًا وطريقَا ونجاة، فتكتب «بنات الباشا»، وتُنشر مع دار أجيال، وتُنافس ضمن القائمة القصيرة للرواية بجائزة ساويرس الثقافية، تستكمل المسيرة فتكتب «أطياف كاميليا» وتتعاون مع دار الشروق، وتقابل الرواية بحفاوة كبيرة على مستوى القراء والنقاد، تتفاءل فتعود ببداية جديدة لتكتب هذه المرة مقالات عن «الكاتبات والوحدة» عن دار الشروق.

♦ فى «الكاتبات والوحدة» كتبت عن الألم المشترك والوحدة للكاتبات.. فحدثينا عن فكرة الكتاب وكواليس صحبتهن؟

ــ جاءتنى فكرة الكتاب وأنا جالسة بصحبة صديقاتى فى مقهى فى وسط البلد، جميعهن يعملن فى مجالات مرتبطة بالكتابة، محررات ومترجمات وصحفيات وكاتبات، كنا نتحدث فى نفس الوقت عن الوحدة؛ رغم أننا جميعا نملك عائلات وأطفالا وأحباء، فكرت أن الكتابة تصنع ما يشبه الغلالة التى تعزل الكاتبة عن العالم. ثمّة حاجز خفى يقام بينها وبين الجميع، وكأن لا أحد سيفهمها، لا أحد سيستوعب هذا الشعور بالوحدة بين الناس، الوحدة لها معانٍ كثيرة، وليست مجرد كلمة عادية بتعريف محدد. فكرت فى ميّ زيادة التى تشبهنى وأشاركها نفس تاريخ الميلاد ونفس الشعور بالهشاشة، فكرت فى فرجينيا وولف التى عجزت عن إسكات الأصوات داخلها، فكرت فى إيلينا فيرينتى التى تخفى هويتها لتمنح نفسها حرية الكتابة عن تابوهات خطيرة مثل «ذنب الأمومة»، فكرت فى نوال السعداوى، التى عاشت من أجل قضية كبرى، فاختزلها الجميع فى تصريحات مثيرة للجدل. فكرت أننى مثلهن؛ أعانى وأصمت وأحاول إخفاء وحدتى خلف غلالتى هذه، ورغبت فى البوح، رغبت فى المشاركة، وكتبت كثيرا، لم أنم ليالى طويلة، سيطرت الفكرة على رأسى، لم أعد أفكر سوى بها، فى البيت والشارع والمواصلات، أصبت بهوس ولم أتمكن من استعادة توازنى سوى بالكتابة.

♦ الكتاب تناول حياة 10 كاتبات.. أيهن كان الأصعب فى السرد؟

ــ أروى صالح ومى زيادة، التماس بينى وبيهما كان كبيرا، وفكرة التخلى عن إنسان كان يوما منيرا وجاذبا ومحاطا بالبشر مؤلمة بشدة، وهى واحدة من مخاوفى الحقيقية، بكيت وأنا أكتب الفصلين وبكيت عند التحرير والمراجعة، خاصة أروى التى سيطرت عليّ، وكنت أشعر بوجودها، وكأنها جالسة معى فى غرفتى تتأملنى وتتحدث، تفاصيل كثيرة عرفتها عنها وكنت أجهلها، ويبدو أننى توحدت بشدة معها.

♦ هل هناك رابط بين ممارسة الكتابة وحالة الاكتئاب؟

ــ لا رابط. لكن عند الإصابة بالاكتئاب، تكون الكتابة جزءا من تمارين المقاومة، للجميع وليس الكُتّاب فقط. عند الإصابة بالاكتئاب تشعر بثقل فى الكلام وتنعدم هذه الرغبة أحيانا، لذلك تكون الكتابة منفذا، وتخرج المشاعر الصادقة من داخلك. ثم إننى أؤمن بأن الإبداع يجعل الإنسان أكثر هشاشة، حساسيته تزداد للعالم، ويرى الأمور بشكل أكثر درامية ودقة، مما يجعله أكثر عرضة للحزن والاكتئاب.

♦ الأماكن وروحها جزء أصيل فى كتاباتك فماذا عنها.. وهل لدراستك دخل فى هذا؟

ــ الأماكن تستهوينى، ومتابعة تغييرات الناس بتغيّر المكان فكرة تسيطر عليّ، لدرجة أننى أود إجراء بحث منفصل عن هذا. عندما أسافر إلى بلد آخر، حتى داخل مصر، الجونة مثلا، ألاحظ أن تصرفات الناس تختلف، طريقة كلامهم، طريقة ارتدائهم للملابس، لا استثنى نفسى، أنا أيضا أتغير ولا أعرف السبب. هذه الأشياء ربما لا ينتبه إليها أحد، لكنى أنتبه وأفكر.

بالتأكيد دراستى لـ«فنون جميلة» لها دخل كبير، أذكر أننى اعتدت رؤية العالم من كادر مستطيل ورقى نصنعه لتحديد لقطة نرسمها، التركيز إلى هذا الحد على التفاصيل، تفاصيل إطار مزخرف فى باب قديم، نقوش على معبد، جزء من ورقة شجر، جعلتنى أرى العالم كله، الأماكن، الفراغ، الناس، النباتات، الإنسان حتى بدقة تشريحية.

♦ هل يمكن اعتبار تجربتك مع «أطياف كاميليا» تحديًا لكتابة «رواية الأجيال» التى تحبينها؟

ــ يمكن أن نقول ذلك.. رواية أجيال لها نفس الروح، أقصد فكرة رؤية الحياة من مناظير مختلفة، متابعة الزمن وهو يمر، والتغييرات وهى تحدث، ربما تكون خطوة أولى، ربما تقودنى إلى رواية الأجيال ذات يوم.

♦ «هل تتخيل أن تختفتى ذات يوم تاركا وراءك حياتك بأكملها وكأنها شيئا لم يكن»!

هكذا فعلت كاميليا... تلاشت».. أشرت إلى أن هذا المقطع هو طرف الخيط لـ«أطياف كاميليا» حدثينا عن ذلك؟

ــ بالضبط. فكرة التلاشى ترعبنى، أفكر دائما كيف يمكن أن يصل إنسان إلى الرغبة فى التلاشى، الموت، الاختفاء، هجر البيت، ترك كل ما يملك، تفاصيله الصغيرة وأمانه داخل حيطان ثابتة. هذه فكرة صعبة ومعقدة، أعتقد أن من يصل إلى هذه المرحلة لا بد وأن يكون ثمةّ شيء مرعب وضخم قد حدث له. لذلك كاميليا ليست قصة عادية كما يعتقد البعض، هم فقط معتادون على الفكرة لأن العديد من النساء يتركن بيوتهن بلا تفسير حتى تحول الأمر إلى شيء عادى، موضوع يتداوله الناس فى الجلسات يقولون «فلانة طفشت» ــ وكأنه شيء بسيط، لكنها قصة ليست عادية، هذه قصة عن التغييرات التى تحدث بمرور الزمن، التغييرات التى لا رجعة فيها، لا يمكن تغييرها أو تحسينها، نستيقظ ذات يوم فنرى شخصا لا نعرفه فى المرآة، هذا ما حدث مع كاميليا، هذه قصة غير عادية مهما تكررت.

♦ يشاع أن الكتاب الأول دائما ما يسرد سيرة حياة الكاتب مهما أدعى عكس ذلك.. حدثينا عن العمل الأقرب لسيرة نورا ناجي؟

ــ ليست سيرة كاملة لحياتى، لكن فى كل رواية هناك تفاصيل من حياتى ورؤيتى، هناك أجزاء منى، أفكارى، مشاعرى، رؤيتى للحياة، عنما أتحدث عن امرأة تدخل إلى غرفة الولادة مثل «أم لوسيندا» فى رواية «بنات الباشا»، أستعيد مشاعرى لحظة دخولى غرفة العمليات البيضاء الباردة. عندما أتحدث عن الزمن، على لسان كاميليا، تكون فكرتى الشخصية مسيطرة على السرد، عندما أعبر عن شعور حياة بالذنب تجاه المظلومين فى العالم، أكون أنا من يشعر بهذا الذنب. لكن بالتأكيد يظل كتاب «الكاتبات والوحدة» هو الأقرب لسيرة ذاتية، لأن كل الأحداث التى وردت فيه حقيقية، هذه مشاهد من حياتى، تخلصت من ثقلها بالذنب، وودت تحطيم تابوهات الحديث عن ذنب الأمومة، أو الميول الانتحارية أو الرغبة فى التلاشى فيه.

♦ برأيك إلى أى مدى ساهمت مواقع التواصل فى التعرف بالكُتاب الشباب والأعمال الجديدة؟

ــ مواقع التواصل وخاصة المجموعات الخاصة بالقراءة ساهمت بشكل كبير فى تعريف طبقات عدة بالكُتاب الكبار والجدد، كان ثمّة فجوة بين الإثنين، من الجميل أن يشعر القارئ بأن الكاتب يستمع إلى رأيه، من الجميل أن يشعر الكاتب بالتقدير من القارئ، لا أحبذ فقط الانتشار الواسع لدرجة الملل، أحب التوازن فى كل شيء، وعلى الكاتب أن يصل إلى هذا التوازن، ويحافظ على مسافة بينه وبين العالم.

♦ هل تتابعين ردود فعل القراء حول كتاباتك.. وما معايير حكمك على العمل الناجح؟

ــ أتابع بكل تأكيد القراءات والمراجعات، وأهتم كثيرا بأى ملحوظة، أنا مؤمنة بالتعلم، وأسعى له بكل الأشكال، أكثر ما يفرحنى عندما يتصل بى كاتب كبير أو ناقد مهم ليمنحنى رأيه ويخبرنى بملحوظاته. وأحرص كثيرا على الاستيعاب والتعلم. لا شيء يعادل فرحتى برسالة من الأستاذ والناقد الأدبى محمود عبدالشكور، يخبرنى بملاحظاته، بالفعل تعلمت الكثير، وسأستفيد من هذه الملاحظات فى الأعمال القادمة.

♦ يتم تصنيفك ككاتبة نسوية.. وهذا التصنيف يحمل بداخله اتهاما بالكتابة من زاوية ضيقة، فهل يضايقك ذلك؟

ــ الكتابة النسوية شرف أحب التمسك به، لأنه فى حقيقة الأمر، النسوية كلمة فضفاضة، وهى ليست كما يظن البعض، كاتبة امرأة يعنى أنك ترين الحياة من منظور مختلف، فتكتبينها بشكل مختلف. كنت فى ندوة تديرها الروائية الكبيرة سلوى بكر، ويومها قالت ما لا يمكننى نسيانه، قالت: «إن الكتابة تختلف من الرجل للمرأة بسبب رويتهما المختلفة لنفس الشيء، عندما يصف رجل وامرأة نفس الشيء، سنجد الوصف مختلفا تماما، إنها عين المرأة الحساسة، وعين الرجل المدققة، والرؤيتان مهمتان للغاية».. أحب أن تصل رؤيتى عن الحياة من منظورى كامرأة، وأحب الكتابة عن المرأة، المطالبة بحقوقها، والدفاع عنها.