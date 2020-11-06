كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن غياب تياجو ألكانتارا، عن مباراة مانشستر سيتي، يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ8 من البريميرليج.

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي، حول جاهزية ألكانتارا، قائلًا:" تياجو ليس متاحًا أمام مانشستر سيتي، على الأغلب ليس جاهزًا للعودة، لم يحتاج لإجراء عملية جراحية، ولكن لا تزال هناك إصابة، ومع هذا النوع من الإصابات علينا الانتظار يومًا بعد يوم".

وتطرق كلوب للحديث عن جوتا، قائلًا:" لست متفاجئًا ولكني لم أتوقع ذلك، أعطيت اللاعبين الوقت الذي يحتاجونه، لقد لعب فان دايك بعد إسبوع من توقيعه معنا، لا توجد طريقة لعب واحدة لجميع اللاعبين، جوتا اللاعب الذي كنا نظن، بإمكاننا مساعدته للوصول للمستوى التالي فلا يزال شابًا بعمر الـ23 ويعمل بجد".

وتحدث المدير الفني الألماني عن فيرمينو، مهاجم الريدز، قائلًا:" لن أضيع وقتي في الحديث عن مدى جودة فيرمينو، لقد كان في عديد المباريات صانع الألعاب الأخر بدون تسجيل أهداف، ويسجل أيضًا في مباريات أخرى، سأكون محرجًا لو أضطررت للحديث عن جودته".

وعن مواجهة مانشستر سيتي، قال كلوب:" أي شئ سيحدث في مباراة الأحد لن يحسم الدوري، من الممكن حدوث أشياء كثيرة، نحتاج أن نكون ذو حظ في عدم التعرض للإصابات، وتحتاج لإيجاد طريقة كل 3 أيام للتغلب على الخصم التالي".

وأتم كلوب حديثه، قائلًا:" إن أصعب مباراة في عالم كرة القدم هى أن تلعب ضد مانشستر سيتي".