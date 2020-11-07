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موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 11:26 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 11:26 م

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو اليوم الجمعة، أن العاصمة الروسية سجلت 75 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7215 شخصا.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 457 ألف حالة من أصل مليون و733 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 أكتوبر الماضي أن حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس من المتوقع أن تبدأ أواخر العام الجاري.

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