بايدن: أحيانا تكون الديمقراطية فوضوية

طالب المرشح الديمقراطي جو بايدن، من المواطنين التزام الهدوء، قائلًا إن عملية الانتخابات لازالت مستمرة، فضلًا عن أن عملية فرز الأصوات أوشكت على الانتهاء.

وأضاف بايدن، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أنه أمضى فترة ما بعد الظهر في حضور جلسات إحاطة بشأن أزمة فيروس كورونا وحالة الاقتصاد.

وتابع: «أحيانًا تكون الديمقراطية فوضوية، لذا فهي تتطلب أحيانًا القليل من الصبر، لكن هذا الصبر يكافئه الآن لأكثر من 240 عامًا بنظام حكم كان موضع حسد العالم».



وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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