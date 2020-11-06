 الجبلي يقود الباطن لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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الجبلي يقود الباطن لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري السعودي

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 7:22 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 7:22 م

قاد يوسف الجبلي لاعب الباطن فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك على حساب أبها 3 - 0، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المسابقة.

وسجل الجبلي هدفين للباطن في الدقيقتين 81 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما سجل فابيو آبرو هدفا في الدقيقة 87.

وحقق الباطن فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، بعدما تغلب على الرائد 2 - 1 في المرحلة السابقة من المسابقة.

ورفع الباطن رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.


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