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لبنان يسجل 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية
بيروت - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 9:06 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 9:06 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 91328 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة – في بيان – إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 700 حالة.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13316 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


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