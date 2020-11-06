ماريوت الأمريكية تواجه دعوى قضائية لعدم سداد أجور إضافية

اتهمت دعوى قضائية شركة ماريوت انترناشيونال الأمريكية للفنادق بالتقصير "بحق المئات إن لم يكن الآلاف" من موظفي مركز خدمة العملاء، من عدم تعويضهم عن العمل الاضافي بعد ساعات عملهم الأساسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن الدعوى تم رفعها الأربعاء بالمحكمة الابتدائية الأمريكية لمقاطعة ماريلاند حيث يوجد مقر ماريوت، من جانب موظفين سابقين بخدمة العملاء في تكساس.

وهذه هي أحدث دعوى قضائية مرفوعة ضد ماريوت من قبل موظفي خدمة العملاء الذين يطالبون بالحصول على أجر إضافي لم يتم سداده مقابل العمل لساعات إضافية .