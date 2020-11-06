 ماريوت الأمريكية تواجه دعوى قضائية لعدم سداد أجور إضافية - بوابة الشروق
الجمعة 6 نوفمبر 2020 1:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ماريوت الأمريكية تواجه دعوى قضائية لعدم سداد أجور إضافية

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 12:41 ص

اتهمت دعوى قضائية شركة ماريوت انترناشيونال الأمريكية للفنادق بالتقصير "بحق المئات إن لم يكن الآلاف" من موظفي مركز خدمة العملاء، من عدم تعويضهم عن العمل الاضافي بعد ساعات عملهم الأساسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن الدعوى تم رفعها الأربعاء بالمحكمة الابتدائية الأمريكية لمقاطعة ماريلاند حيث يوجد مقر ماريوت، من جانب موظفين سابقين بخدمة العملاء في تكساس.

وهذه هي أحدث دعوى قضائية مرفوعة ضد ماريوت من قبل موظفي خدمة العملاء الذين يطالبون بالحصول على أجر إضافي لم يتم سداده مقابل العمل لساعات إضافية .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك