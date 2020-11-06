 البرازيل تحقق في حادث قرصنة إلكترونية لمحكمة العدل العليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرازيل تحقق في حادث قرصنة إلكترونية لمحكمة العدل العليا

برازيليا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 6:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 6:05 ص

أعلنت الشرطة الفيدرالية في البرازيل فتح التحقيق في حادث قرصنة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمحكمة العدل العليا.
وقال رئيس محكمة العدل العليا هومبرتو مارتينز إنه جرى تعليق جميع الجلسات حتى يؤكد الخبراء أن المعلومات آمنة، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه. بي.سي.) الأمريكية اليوم /الجمعة/.
وأشار مارتينز إن عملية القرصنة تمت الثلاثاء وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل، وتنعقد المحكمة عبر الإنترنت منذ بداية أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأفادت المحكمة العليا والمحكمة الانتخابية العليا في بيانات منفصلة إنهما تعززان من إجراءات الأمن الإلكتروني الخاصة بهما رغم أنه لم يتم استهدافهما.


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