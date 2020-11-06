موسيماني: الفوز على الزمالك أفضل ذكرى في مسيرتي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل 4 أعوام كانت الذكرى الأفضل في مسيرته.

وتُوج موسيماني بدوري أبطال إفريقيا مرة واحدة في مسيرته عندما فاز مع صن داونز في عام 2016 على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال موسيماني في تصريحات لموقع الكاف :"أفضل ذكرى لي كمدرب ؟ عندما فزنا بدوري الأبطال على الزمالك في 2016".

وأكمل :"أصعب مباريات لي هي دائمًا التي تلك التي تكون خارج الديار، عندما تأتي للأهلي أو الزمالك أو الترجي التونسي والوداد المغربي وكذلك مازيمبي الكونغولي".