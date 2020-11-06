أردرين تعزز فوزها في انتخابات نيوزيلندا بمقعد آخر

أكدت اللجنة الانتخابية في نيوزيلندا اليوم الجمعة أن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن عززت فوزها التاريخي في الانتخابات وأمنت رسميا حصولها على فترة ولاية ثانية كرئيسة لوزراء نيوزيلندا.

وجاءت النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي جرت في تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد فرز نحو 500 ألف صوت خاص، بما في ذلك الأصوات تم الإدلاء بها في الخارج.

وحصل حزب العمال بزعامة أردرن على مقعد إضافي من خلال الأصوات الخاصة، وسيشغل الآن 65 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، وهو ما يكفي لتشكيل حكومة بمفرده.

ولم يفز أي حزب بأغلبية مطلقة منذ أن أدخلت البلاد نظامها البرلماني الحالي، المعروف باسم التمثيل النسبي المختلط، في عام 1996.

وأنهى حزب العمال الانتخابات بحصوله على نسبة 50 بالمئة من الأصوات، متقدما على الحزب الوطني بزعامة جوديث كولينز والذي حصل على نسبة 25 بالمئة و33 مقعدا فقط.

وفي حين أن أردرن لن تشكل حكومة ائتلافية، إلا أنها وقعت مع حزب الخضر على "اتفاقية تعاون"،والتي بموجبها سيعمل الطرفان معا .