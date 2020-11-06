نقل المشتبه به في هجوم نيس إلى مستشفى باريس لتلقي العلاج

نقل المشتبه به الرئيسي في حادث الهجوم الدموي بسكين الأسبوع الماضي داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس إلى مستشفى في باريس لتلقي مزيد من العلاج، وذلك وفقا لما أكده مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وأطلقت الشرطة النار 14 مرة على المواطن التونسي البالغ من العمر 21 عاما، والذي دخل إلى فرنسا عشية الهجوم بعد وصوله لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية عبر رحلات الهجرة غير الشرعية في سبتمبر الماضي، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم نقل المشتبه به جوا إلى باريس في وقت سابق اليوم، وأنه ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ولم يتسن التحقق من ذلك من مصدر مستقل من قبل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقُتل ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي.