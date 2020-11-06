 المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 5398 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة

المغرب - ارشيفية
المغرب - ارشيفية
الرباط - أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2020 - 8:47 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة تسجيل 5 آلاف و398 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 246 ألفا و349 حالة.

وأفادت الوزارة -في بيان- بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و205 آلاف و102 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل 68 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 4 آلاف و127، كما تم تسجيل 3 آلاف و739 حالة شفاء إضافية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 200 ألف و954.

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