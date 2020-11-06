علق مهدي عفيفي، عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي، على ادعاءات ترامب حول التزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلًا إنها ليست جديدة ويروج لها منذ عام 2015.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، إن الانتخابات الأمريكية يتم إدارتها تبعًا لقوانين الولايات المختلفة، وحُكامها من يقررون بوجود التزوير، مشيرًا إلى أن ترامب بدأ التشكيك فيها منذ الانتخابات الرئاسية السابقة أمام هيلاري كلينتون.

وأضاف أنه الديموقراطية الأمريكية عريقة، ولا يوجد دلائل لعمل ممنهج في تزويرها، موضحًا أن هناك أجهزة رقابية تكشف على صلاحية البطاقات الانتخابية كافة.

وأوضح أن ترامب يتمسك بالسلطة بتشكيكه المستمر في مدى نزاهة الانتخابات الأمريكية، لارتكابه أخطاء وخيمة، متابعًا أنه في حالة حدوث مماطلة وعدم الإعلان عن الرئيس الجديد نتيجة اللجوء إلى القضاء، ترجع المحكمة الدستورية إلى قوانين الولايات التي تم الطعن في أصواتها، لتتأكد من تطبيقها لقوانينها.

وتابع أن هناك بعض الولايات قوانينها لا تسمح بإعادة فرز الأصوات، وفي حالة عدم تداول السلطة، فالدستور يعطي الحق لمجلس النواب بإدارة الحكم في البلاد، وكذلك يتيح خطوات لإزاحة الرئيس من البيت الأبيض في حالة عدم قبوله بالنتائج.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

