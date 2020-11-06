قال مكتب المدعي العام في بلجيكا إن المحققين تمكنوا من ضبط 5ر11 طن من الكوكايين خلال مداهمة في ميناء أنتويرب، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا".

ووفقا للتقرير فإن عملية الضبط كانت جزءا من عملية أكبر لتفكيك عصابة إجرامية تقوم بتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى بلجيكا.

وذكرت "بيلجا" أنه تم نقل الكوكايين عن طريق سفينة إلى ميناء زيبروج ثم إلى أنتويرب.

وأضافت الوكالة أنه كان من المفترض أن يتم إرسالها من أنتويرب إلى شركة في هولندا، على الجانب الأخر من الحدود مع بلجيكا.

وتم اكتشاف الكوكايين في حاوية قادمة من جويانا. وذكرت بيلجا أنه بعد عدة عمليات تفتيش في بلجيكا وهولندا، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء.