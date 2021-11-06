احتفلت صحف جنوب إفريقيا بالفوز التاريخي الذي حققه النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن حسابات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

والقت صحف جنوب إفريقيا الضوء على دور بيتسو موسيماني، الذي نجح في قيادة الأهلي لفوز تاريخي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ونجح الأهلي في تأمين صدارة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة السادسة في المركز الخامس.

وأبرزت صحف جنوب إفريقيا دور المدير الفني موسيماني، بالإضافة إلى بيرسي تاو، الذي قاد الفريق لتهديد شباك الزمالك في أكثر من فرصة.

كيك أوف: الأهلي يسحق الزمالك بقيادة بيتسو موسيماني.

وجاءت البداية مع صحيفة «كيك أوف»، التي أشارت إلى أن بيتسو موسيماني قاد الأهلي للحفاظ على البداية المثالية لمسابقة الدوري، وانفرد بصدارة الترتيب.

وكشفت الصحيفة أن الأهلي حقق فوزا تاريخيا على الزمالك بقيادة بيرسي تاو ومحمد شريف الذان قدما مستوى مميز خلال الشوط الأول.

ذا ساوث أفريكان: بيرسي تاو قاد الأهلي لهزيمة ساحقة لنادي الزمالك في دربي القاهرة

وكتبت صحيفة ساوث أفريكان، تقرير عن خماسية الأهلي أمام الزمالك وأكدت أن الفريق الأحمر هيمن على أول ديربي لموسم الدوري الممتاز، وأشارت إلى أن رجال بيتسو موسيماني فازوا بخماسية أمام الزمالك ليبقى الفريق الأحمر دون هزيمة أو تعادل في البطولة المحلية حتى هذه اللحظة.

سوكر لادوما: موسمياني تجاوز الحدود مع الأهلي في ديربي القاهرة.

فيما وصف موقع سوكر لادوما، فوز الأهلي أمام الزمالك في الدربي بتخطي موسيماني حدود دربي القاهرة. وذكر الموقع، أن تعزيزات الأهلي التي حصل عليها أمام الزمالك منحته قوة في الدربي.

وقال الموقع إن عودة محمد الشناوي واليو ديانج للتشكيل الأساسي منحه القوة، وذلك بالإضافة إلى الدفع بمحمد شريف وبيرسي تاو في الهجوم.