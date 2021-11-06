 وزير القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يوم 1 يناير المقبل - بوابة الشروق
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وزير القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يوم 1 يناير المقبل

هديل هلال:
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 7:51 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 7:51 م

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبدأ يوم 1 يناير لعام 2022، لافتًا إلى عدم وجود نية لتأجيل انتخابات النقابات العمالية.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن انتخابات النقابات العمالية تنطلق منتصف العام المقبل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديث بيانات المنظمات النقابية المصرية على كل التصنيفات النقابية.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت مهلة حتى 11 نوفمبر للانتهاء من إجراءات تحديث بيانات النقابات، مؤكدًا أن إعداد الملفات وتحديث البيانات يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي.

وأكد وزير القوى العاملة، أن التنظيم النقابي لا يمكن أن يكون في منطقة مختلفة، قائلًا إن «تحديث البيانات وتحويلها للناحية الإلكترونية يساعد التنظيم في أداء أعماله وضمان الشفافية الكاملة».


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