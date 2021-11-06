تداول بضائع وحاويات 21 سفينة متنوعة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 17290 طنًا، تشتمل على 4600 طن رمل، و5050 طن فوسفات، و1000 طن داى امونيوم، و4050 طن أسمنت، و1600 طن يوريا، و990 طن نترات أمونيوم، كما وصلت حركة الوارد من البضائع العامة 44911 طنًا، تشتمل على 11192 طن قمح، و1184 طن خشب زان، و25000 طن ذرة، و2400 طن كسب عباد الشمس، و4883 طن خردة، و802 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 252 طنًا.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 633 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات "بطاطس وبسلة، وخرشوف، وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية "بصل وريحان، وشمر، وبرسيم"، وفواكه مثل "عنب وفراولة"، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية، والأردن، والمغرب، والهند، وماليزيا، ومالطا، وسلوفينيا، وإنجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 161 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1417 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130062 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 121351 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2592 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3205 شاحنات.