قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى متميز، وكانوا في حالة من التركيز الشديد ‏خلال مباراة القمة منذ بدايتها وحتى النهاية، وكان التوفيق حليف الأهلي من خلال الفوز بخمسة أهداف، ‏وكان بالإمكان تسجيل أهداف أخرى، ولكن في النهاية هناك حالة من الرضا التام عن النتيجة ‏وأداء اللاعبين.‏

وقال عبد الحفيظ: «ما زلنا في بداية الدوري، وبعد مرور ثلاثة أسابيع من عمر المسابقة هناك مردود جيد من النتائج، بعد أن حقق الفريق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف ثم الفوز على ‏الزمالك بخمسة أهداف».‏

وشدد مدير الكرة على أن الدوري ما زال في بدايته، وأن الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك ‏يجب أن يتم البناء عليه، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كان لديهم المسئولية منذ بداية ‏الموسم وخلال مباراة القمة التي تظل مباراة للتاريخ.‏

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه في المباريات الكبيرة دائمًا ما يقول للاعبين: «لا تقلق من أي شيء ‏وشخصية الأهلي دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواقف الصعبة، خاصة أن مثل هذه المباريات ‏هي التي تظل في الأذهان».

وأشار إلى أنه يدرك هذا الأمر جيدًا، خاصة أنه كان له شرف المشاركة خلال المباراة ‏التي حقق فيها الأهلي الفوز 6-1. ‏

وأكد عبد الحفيظ احترام الزمالك، مشيرًا إلى أن المباراة انتهت وتم طي الصفحة تمامًا، ‏والتركيز فيما هو قادم من أجل الاستعداد بقوة للمباريات التي يخوضها الأهلي بعد فترة التوقف.‏