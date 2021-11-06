﻿ شرطة بافاريا: شخص واحد هو من نفذ هجوم الطعن في القطار

أعلنت شرطة ولاية بافاريا اليوم السبت القبض على شاب/27 عاما/ متهم بتنفيذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم على متن أحد القطارات السريعة الرابطة بين مدينتي باساو وهامبورج.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه يبدو أن الواقعة تتعلق بجان واحد " ولا تزال ملابسات الجريمة في الوقت الراهن غير معروفة تماما".

وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر أمنية، فإن الجاني ينحدر من سورية وكان يسكن مؤخرا في مدينة باساو، وتابعت (د.ب.أ) أن ضحايا العملية أصيبوا بصورة بالغة وهم ثلاثة رجال تبلغ أعمارهم 26 و39 و60 عاما.

وكان القطار فائق السرعة وهو من طراز (آي سي إي) في منتصف الطريق بين مدينتي ريجنسبورج ونورنبرج عندما تلقت رئاسة الشرطة في منطقة بالاتينات العليا مكالمة طوارئ تخبر عن وقوع "هجوم بالسكين على ركاب" حسبما صرح فلوريان بيك المتحدث باسم الشرطة.

وتوقف القطار وعلى متنه ما يتراوح بين 200 و300 راكب في محطة زويبرسدورف الصغيرة.

وقال بيك إنه لا يمكنه القول من تمكن من الإمساك بالجاني وهل كان ذلك عن طريق ركاب أم عن طريق قوات الشرطة، لكنه أكد أن الواقعة هي " هجوم بسكين".

ونشرت الشرطة قوات كبيرة في المنطقة لأن الوضع لم يكن واضحا تماما وذلك قبل أن تطلق رسالة اطمئنان بعد وقت قصير حيث أعلنت عدم وجود مؤشرات تفيد بوجود جناة آخرين كما أعلنت عن عدم وجود خطر يهدد السكان وقالت:" لا نبحث شخص آخر".

من جانبه، قدم الصليب الأحمر البافاري الرعاية للمصابين الثلاثة في مكان الحادث قبل أن يقوم بنقلهم إلى مستشفيات.

كما انتشرت أطقم الإغاثة وقوات الإطفاء على نحو واسع، وتم نقل ما يتراوح بين 200 و300 شخص كانوا على متن القطار إلى صالة قريبة من المحطة حيث تلقوا هناك الرعاية وطعاما ومشروبات حسبما ذكر المتحدث باسم الصليب الأحمر زوراب تاهيري-زوهي.

واشار المتحدث إلى نشر 110 من أفراد الصليب الأحمر البافاري في الموقع، بالإضافة إلى وجود فرق للتدخل في الأزمات للعناية بالأشخاص الذين أصابتهم صدمة.

وتم إغلاق الخط الحديدي بين ريجنسبورج ونورنبرج منذ الساعة التاسعة، فيما تم توقيف القطارات الأخرى على هذا الخط في المحطات المناسبة حسب تصريحات متحدث باسم شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، كما تحويل مسارات قطارات المسافات البعيدة لتسير عبر مدينة انجولشتات وهو ما يعني إطالة أمد الرحلة بما يتراوح بين 30 و60 دقيقة، وذكر المتحدث أن من غير المعروف بعد موعد فتح الخط الحديدي مرة أخرى.

كان هورست زيهوفر، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال بألمانيا، أعرب عن شعوره بالصدمة حيال الهجوم، ونقل المتحدث باسم الوزارة عن زيهوفر وصفه اليوم لـ " هجوم السكين الوحشي" الذي وقع على متن قطار (آي سي إي) بأنه "مروع".

وأعرب زيهوفر عن أمله في سرعة تعافي المصابين، وجميع من عايشوا هذه الجريمة.

ووجه زيهوفر الشكر لقوات الأمن وطاقم القطار " على عملهم الشجاع"، وأضاف أن ملابسات الجريمة لا تزال غير معروفة بعد وتحتاج إلى توضيح، "وعندئذ فقط سيمكن إعطاء تقييم".