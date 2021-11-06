وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّه تمّ تحديد مهلة عشرة أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد؛ تنفيذًا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

جاء ذلك خلال كلمته في أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف في مصر.

وأقيم الموسم بعنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي كلمته، تطرّق الوزير إلى صناديق النذور، قائلًا: "ربما يتم الاتفاق مع الطرق الصوفية مستقبلًا أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد".

وكان الوزير قد أصدر أمس الجمعة، قرارًا وزاريًّا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها.

ووفق القرار، لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.