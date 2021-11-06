كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن موقف محرج تعرضت له خلال إحدى دورات مهرجان الإسكندرية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "بيت للكل" على القناة الأولى، مساء الجمعة، إنّه تم إبلاغها بفوزها بجائزة بالمهرجان عن فيلم دنيا عبد الجبار، موضحة أنها لم تكن قد استعدت لذلك ولم تكن قد جهّزت لها فستان الحفل.

وأضافت أن والدتها سافرت إلى القاهرة لشراء الفستان، لكنّها فوجئت بتغيّر النتائج، موضحة أن أزمة كبيرة شهدها المهرجان على إثر ذلك.

وتابعت: "في المهرجان قالوا جائزة أحسن ممثلة قمت وقفت لقيتهم بيقولوا اسم تاني، قعدت مكاني ومصدقتش وكان المصورين كانوا واقفين قدامي لإنهم كانوا فاكرين برضه إني هافوز بالجائزة".

وأكملت: "دموعي نزلت من الصدمة وأخدوني لخارج القاعة.. أنا حبيت دوري في الفيلم جدًا، وتوقعت إنه يحصل على جوائز".

