تبون: هناك تطابق في وجهات النظر الجزائرية الإيطالية بالملف الليبي

أكد اليوم السبت الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تطابق وجهات النظر بين بلاده وإيطاليا فيما يتعلق بالملف الليبي وذلك عقب محادثاته مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتريلا الذي وصل الجزائر اليوم السبت في زيارة من المقرر أن تدوم يومين.

وأضاف تبون في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الجزائرية مع نظيره الإيطالي: "العلاقات بين البلدين، ستتقوى أكثر في المستقبل القريب جدا".

وأردف "أن هناك تطابقا كبيرا في التوجه الاقتصادي مع الجانب الإيطالي خصوصا أن إيطاليا معروفة باقتصاد متكون من مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة... وهذا ما نريده في الجزائر".

وقال الرئيس تبون إن الجزائر متفائلة بعد اجتماع اللجنة العليا للبلدين للخروج بنتائج إيجابية وميدانية حقيقية لتعزيز الصناعة الجزائرية.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده سبق لها وأن أوفدت إلى إيطاليا الوزيرين المنتدبين المكلفين بالصناعة الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

وشكر قائلا "لا تفوتني الفرصة أن أؤكد على الصداقة القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات ليست وليدة اليوم بل هي قديمة واستقوت أثناء ثورة التحرير وكذلك في العشرية السوداء، وبالتقريب البلد الوحيد الذي وقف مع الجزائر هي إيطاليا".