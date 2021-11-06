باحث: الغرب ينظر الآن لروسيا ومصر بنظرة واحدة

أكد الدكتور أشرف الصباغ الباحث بالشأن الروسي، أن دولة روسيا بدأت منذ عام 2012 الخروج للعالم بشكل يظهر صورتها وكأنها الاتحاد السوفيتي الذي يريد أن يمنح مواطنيه وجاهة عالمية بأن روسيا دولة عظمى، مشيرا إلى أن الغرب ينظر لروسيا نفس النظرة التي ينظر بها إلى مصر الآن.

وأضاف خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ روسيا تولي اهتمامًا كبيرًا بدولتي مصر والسودان وتنظر لهما بأهمية استراتيجية.

وأشار إلى أن موقف الصحافة الروسية من أحداث السودان يعكس وجهة النظر الرسمية هناك.

ولفت إلى أن روسيا ليست دولة مهملة لكنها قوة لديها وسائل مهمة كثيرة، ولديها تقدم علمي تقني وتصنيع سلاح واقتصاد قوي.