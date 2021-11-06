ياسر إبراهيم بعد الخماسية فى الزمالك : حققنا المطلوب من المباراة

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزا مهما اليوم على الزمالك.

أضاف: «قدمنا مباراة جيدة جدا وحققنا المطلوب بحصد النقاط الثلاث».

وأوضح أن الفريق اليوم قدم مستوى مميزًا جدا، ونجح في تحقيق نتيجة كبيرة ترجمت تفوقنا في المباراة.

ووجه ياسر إبراهيم الشكر إلى جماهير الأهلي التي تبقى الداعم الأكبر للفريق في مشواره بالبطولات المختلفة. مؤكدًا أن مساندة الجماهير للفريق اليوم من ملعب المباراة كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الفوز المهم في رحلة استعادة الدوري الممتاز.