الانتهاء من تنفيذ آلاف الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي في أسوان الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، الانتهاء من تنفيذ آلاف الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين لمنخفضى الدخل "الإسكان الاجتماعي"، وكذا عدد من المشروعات الخدمية، وتشمل (مجمع المصالح الحكومية – مركز شباب – نقطة شرطة – غيرها)، بمدينة أسوان الجديدة.

وتابع الجزار، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بأسوان الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الوزارة في الصعيد.

وقال إنه جارٍ في أسوان الجديدة تنفيذ مشروع الشريط النهري السياحي، وتبلغ مساحته الإجمالية 1050 فدانا، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فدانا، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحي بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشي النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان.

ويضم الممشى: (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).

كما جار تنفيذ المسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.