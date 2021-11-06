رئيس جامعة كفر الشيخ: «حياة كريمة» تهتم ببناء المواطن بمختلف المجالات

نظمت كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، اللقاء الطلابي الأول بالقيادات الجامعية في إطار الاحتفال ببداية العام الدراسي الجديد واحتفالات الجامعة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة.

وخلال كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي بالطلاب الجدد، وقال إن إنشاء كلية الحقوق يأتي في إطار حاجة كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها ‏من الكوادر المؤهلة والمتخصصة في استحداث ومراجعة الأنظمة المختلفة المتعلقة ‏بشئون الإدارة والقضاء والتحقيق، وإدارات الحقوق بالمؤسسات الحكومية.

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وهنأ دسوقي الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصار حرب أكتوبر، وبدء العام الدراسي الجديد، موجهًا التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار للطلاب التوفيق والنجاح.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من طلاب محافظة كفر الشيخ يلتحقون بكليات الحقوق في الجامعات ‏الأخرى، وإنشاء الكلية يقلل من الأعداد الكثيرة المقبولة بالكليات المتناظرة، ودعا الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى الجامعة، والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم.

وتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة على تذليل العقبات وبدء الدراسة في الكلية هذا العام.

وأوضح أنه منذ بداية العام الدراسي الجديد تشارك الجامعة في جميع الأنشطة والفعاليات بكافة كليات الجامعة واحتفالاتها بالطلاب الجدد والقدامى، والتي اتسمت بحسن التنظيم والإعداد الجيد والالتزام بتنفيذ قرارات انتظام سير العملية التعليمية، من إعلان الجداول، والالتزام بالمحاضرات، والحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل والمباني في كليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد أن مبادرة «حياة كريمة» تهتم ببناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، وتعمل على تحسين جودة حياته ورفع مستوى معيشته، مشيدا بجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق العديد من المبادرات ومشروعات التنمية العملاقة لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

ووجّه نواب رئيس الجامعة كلمة للطلاب معبرين عن سعادتهم باستقبال ‏دفعة جديدة من الطلاب الجدد في كلية الحقوق، مقدمين لهم عدداً من التوجيهات والنصائح، إضافة إلى شرح الخدمات التي يمكن ‏للطلاب الاستفادة منها، مؤكدين أنهم سيجدون في الجامعة البيئة الخصبة للتعلم وتنمية ‏المهارات واكتساب المعرفة.‏

ورحب الدكتور ماهر أبو خوات، عميد الكلية، بالدكتور عبد الرازق دسوقي ونوابه، معبراً عن سعادته لحضورهم حفل استقبال الطلاب الجديد بكلية الحقوق، مشيدا بدعم وجهود رئيس الجامعة لخدمة العملية التعليمية بكليات الجامعة المختلفة، مما زاد تصنيف الجامعة المحلي والدولي.