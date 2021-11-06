قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استراتيجية الطاقة المتكاملة لعام 2035، كانت تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 35%، لافتًا إلى أن تحديث الاستراتيجية استهدف زيادة النسبة إلى 42% وإزالة الفحم النظيف منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الوزارة كانت تخطط مرحليًا للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% العام المقبل، مؤكدًا أن مصر حققت تلك النسبة هذا العام، حسبما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% يعكس اهتمام الدولة المصرية وتطبيقها وسيرها وفقًا لاستراتيجية واضحة للغاية، قائلًا إن المشروعات العملاقة والتميز في الطاقة المتجددة، يساهم في إقبال المستثمرين لضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.

وذكر متحدث الكهرباء، أن ما تحقق بملف الطاقة المتجددة يعكس مدى جدية الخطط الاستراتيجية الواضحة والناجحة التي تضعها مصر، موضحًا أن مصر وصلت لأكثر من 6 آلاف ميجاوات طاقة متجددة.

وأوضح أن الوزارة تسعى بحلول عام 2023 للوصول إلى قدرات مركبة من الطاقات المتجددة شمس ومياه وطاقة كهرومائية إلى 10 آلاف ميجاوات، مضيفًا أن هناك مقترحات الآن لتحديث الاستراتيجية لضم الهيدروجين الأخضر بها.

وأشار إلى أن مصر وقعت بعض اتفاقيات نوايا مع الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن العالم يسعى بدرجة كبيرة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر في مختلف النواحي.