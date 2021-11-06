رئيس التشيك يوافق على إجراء مشاورات منتظمة مع رئيس الوزراء المحتمل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح مكتب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم السبت، بأن الرئيس ورئيس الوزراء المحتمل بيتر فيالا اتفقا على إجراء مشاورات منتظمة.

ويجعل الاتفاق تولي فيالا للحكومة التشيكية مرجحا بصورة متزايدة، رغم عدم تلقيه تفويضا رسميا بعد من زيمان لتشكيل الحكومة. ويخضع الرئيس حاليا للعلاج في المستشفى ولا يسمح له باستقبال الزوار.

ويعتقد فيالا، الذي توصل بالفعل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف مع تحالفين ليبراليين محافظين، اعتقادا راسخا أنه سيحصل على التفويض.

وقال فيالا اليوم السبت بعد مؤتمر بالفيديو مع الرئيس "يمكنني أن أؤكد لكم أن الرئيس يفترض أنني الوحيد الذي يمكنه تشكيل حكومة الآن".

وذكر إنه بمجرد أن يقدم رئيس الحكومة الحالي أندريه بابيش استقالته، فإن فيالا سيقدم قائمة وزرائه إلى زيمان.

وخسر الشعبوي بابيش الانتخابات التي انعقدت في بداية أكتوبر وأعلن أنه سيقدم استقالته بعد الجلسة التأسيسية لمجلس النواب المنتخب حديثا بعد غد الاثنين.