الآلاف يتظاهرون في أمستردام من أجل حماية المناخ

تظاهر آلاف الأشخاص في أمستردام من أجل اتخاذ تدابير أشد صرامة لحماية المناخ لدى دخول المفاوضات في محادثات قمة المناخ الأممية (كوب 26) في جلاسكو باسكتلندا أسبوعها الثاني.

ورفع المشاركون ومعظمهم من الشباب لافتات مكتوب عليها "أنقذوا البيئة، أنقذوا الأرض" و "أنقذوا مستقبلنا" في المظاهرة التي تم تنظيمها اليوم السبت.

وتحدث المنظمون عما يقدر بنحو 40 ألف مشارك، في حين لم تقدم الشرطة والمدينة في البداية أي تفاصيل عن أعداد المشاركين، حسبما أفادت إذاعة "إن أو إس" العامة.

وقالت متظاهرة شابة إن أكثر ما يقلقها هو أن "هولندا ستغرق بالكامل وأن العالم سينهار بالكامل".

وتحضر حوالي 200 دولة مؤتمر (كوب 26)، لكنها تكافح للتوصل لطرق لتحقيق هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى مستوى لا يزيد عن 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر في 12 نوفمبر. وشهدت جلاسكو وعشرات المدن الأخرى حول العالم مظاهرات اليوم السبت من أجل حماية إضافية المناخ.