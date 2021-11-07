 سفينة إنقاذ ألمانية تقل 800 مهاجر تحظى بالموافقة على الرسو في صقلية - بوابة الشروق
الأحد 7 نوفمبر 2021 12:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

سفينة إنقاذ ألمانية تقل 800 مهاجر تحظى بالموافقة على الرسو في صقلية

د ب أ
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:36 م

حصلت سفينة إنقاذ ألمانية للمهاجرين تقل أكثر من 800 شخص على إذن بالرسو في ميناء تراباني الإيطالي.

وتحمل السفينة "سي آي 4" التي تديرها منظمة إغاثة تحمل نفس الاسم، أكثر من 200 قاصر وخمس نساء حوامل.

وكانت السفينة قد انطلقت يوم السبت قبالة صقلية بينما كانت تنتظر إذنا من السلطات الإيطالية للسماح لها بالرسو.

ومن المتوقع وصول السفينة إلى تراباني على الطرف الغربي من صقلية يوم غد الأحد.

وقال جوردن إيزلر من منظمة "سي-آي": نشعر بالارتياح والبهجة لأن الساعات الصعبة التي سيمضيها طاقمنا والأشخاص الذين تم إنقاذهم ستنتهي الأحد وأن (هؤلاء) الأشخاص سيكونون أخيرا في أمان بإيطاليا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك