التعليم: حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية والمدارس بضرورة حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات، مشددة على الموجهين والأخصائيين الاجتماعيين بضرورة أهمية عنصر التوعية والتنبيه من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة مثل مجلات الحائط والإذاعة مدرسية وتشجيع الأخصائيين على تناول ظاهرة التدخين من خلال الندوات والمحاضرات التي تقام داخل المكتبة.

من جانب آخر، أكدت الوزارة على متابعة الالتزام بتنفيذ جداول الحصص والإشراف اليومي وتدريس الموضوعات المقررة لكل شهر وفق الخريطة الزمنية لكل منهج دراسى، وعلى استمرار حضور الطلاب وتوفير شرح للمقررات الدراسية الأساسية مع توفير شرح للطلاب من خلال القنوات التعليمية المختلفة.

وتبدأ الوزارة اليوم الأحد، في تدريب معلمي الرياضيات والعلوم للصف الرابع الابتدائي بالمدارس الخاصة العربى واللغات وكذلك معلمى المدارس التابعة للمعاهد القومية بقاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية على المنهج الجديد.

وكانت الوزارة قد أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وما تداولته بعض وسائل الاعلام المختلفة من عدم توعية الطلاب بالمشكلات الحياتية أي كان نوعهـا مـن خلال الإذاعة المدرسية أو من خلال الانشطة المدرسية المختلفة.

وطالب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الإدارات التعليمية بعدم ترويج شائعات حول أية ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي، موجها بتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات، وأنها عبارة من قصة غير محقق فيها تنتشر في المجتمع ويزعم فيها حدوث واقعة معينة وأهمها شائعات الخوف، وهي من أخطر أنواع الشائعات لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعل الأفراد غير قادرين على التصرف السليم