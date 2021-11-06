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2.8 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد في أكتوبر الماضي

سارة حمزة
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 12:44 م

تلقى محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ذكر فيه أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و633 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 2.8 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 475 مليونًا و346 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و346 مليونًا و457 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بتصدير مشمول 653 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية بعدد حاويات بلغ حوالي 4000 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و72 مليونًا و808 آلاف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 752 ألفًا و347 جنيهًا.

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