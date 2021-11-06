 بـ«أقنعة رؤوس الأسماك».. نشطاء يتظاهرون ضد ممارسات الصيد الصناعية المدمرة في جلاسكو - بوابة الشروق
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بـ«أقنعة رؤوس الأسماك».. نشطاء يتظاهرون ضد ممارسات الصيد الصناعية المدمرة في جلاسكو

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:33 ص

نظّم عددٌ من نشطاء مجموعة "أوشن ريبيليون"، وقفة احتجاجية ضد ممارسات الصيد الصناعية المدمّرة، بالقرب من مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو باسكتلندا.

وعرضت فضائية "يورو نيوز"، اليوم السبت، لقطات، تُظهر النشطاء وهم على ضفة نهر كلايد، وقد ارتدوا بدلات رسمية ووضع كل واحد منهم على رأسه قناعاً يحاكي رأس سمكة كبيرة.

وحمل المتظاهرون حقائب تحوي رسائل عن "الإبادة البيئة" و"الحرب على الأسماك" باللغة الإنجليزية.

من جانبها، قالت الناشطة والبحّارة الأولمبية البريطانية، لورا بالدوين: "ما نريده هو حظر الصيد بشباك الجرّ، ووقف الصيد الصناعي".

 


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