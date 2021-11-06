عمرو أديب: إيران وتركيا تمدان يد العون القوية الآن إلى إثيوبيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إيران وتركيا تمدان يد العون القوية الآن إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مؤكدًا أن ما تشهده البلاد الآن فرصة لتركيا وإيران للدخول بقوة في أديس أبابا.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الأمر في إثيوبيا يتطور تطورًا كبيرًا، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن داخل أديس أبابا من الصعب تجاهله.

واستعرض لقطات لمجموعة من الطائرات المسيرة التي منحتها تركيا لرئيس الوزراء الإثيوبي ويستخدمها الآن، لافتًا إلى أن «الأمر جلل وكبير وليس سهلًا».

وأعلنت الشرطة الإثيوبية اليوم السبت، نشر عدد من عناصرها في شوارع أديس أبابا بعد علمها بمخطط يستهدف العاصمة أديس أبابا.

وقالت السلطات إنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم بحوزتهم قنابل يدوية وأسلحة كانوا يخططون لترويع العاصمة.

وتأتي هذه العمليات الأمنية في مختلف المدن والمناطق بإثيوبيا تزامنا مع دعوة لتظاهرات منددة بجبهة تحرير تغراي في العاصمة أديس أبابا غدا الأحد دعت لها إدارة العاصمة.