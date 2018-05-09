إبراهيم عيسى: مصر شاغلة العالم

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قال الإعلامي ابراهيم عيسى، أن مصر محط انشغال عالمي لضرورة مصر والأحداث فيها.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "العالم يمتلئ بأحداث وتطورات لكن يظل حضور مصر في الاهتمام العالمي حاضرًا وبقوة، والأغلب في الصحافة الأمريكية والأوروبية".

وتابع: "كلفة ملف حقوق الإنسان في مصر عالية والعائد سلبي، ونجاحات التنمية وحالة الاستقرار وتراجع العمليات الإرهابية كان لهم انعكاس اقتصادي عالمي إيجابي".

وأكّد أنّ التيارات الإرهابية تريد أن تصدر مصر على أنها دولة غير طبيعية وتتعامل مع حقوق الانسان ببطش لتشويه الصورة في الخارج.