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دعا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المواطنين للاطمئنان بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن احتمالات غرق محافظة الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "ياريت الناس تتطمئن.. الدنيا مش هتغرق".

وأضاف أنّ ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أربع درجات بحلول عام 2100 سيؤدي إلى زيادة منسوب سطح البحر، لكنّه لن يؤدي إلى غرق الإسكندرية.

وأشار إلى أنّ الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية بينها التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة.

وشدّد على ضرورة المحافظة على درجة حرارة الأرض، وأن تلتزم الدول الصناعية الكبرى بالعمل على خفض انبعاثاتها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد تحدث عن اختفاء مدن بأكملها منها مدينة الإسكندرية إذا ارتفعت درجات الحرارة بـ4 درجات.

تصريحات جونسون جاءت بكلمة له خلال مؤتمر المناخ في جلاسكو، حيث قال: "نحن نعلم ما يخبرنا به العلماء وتعلمنا ألا نتجاهلهم.. 4 درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية شانغهاي، جميعها ستغرق تحت المياه وكلما فشلنا أكثر بالتعامل ازداد الأمر سوءا".