باتت كوستاريكا أول دولة في العالم تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًّا للأطفال.

وقالت شبكة "bbc"، اليوم السبت، إنّ كوستاريكا وقّعت صفقة مع شركة "فايزر" للحصول على جرعات لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاما اعتبارا من مارس 2022.

وتتضمن الصفقة حصول كوستاريكا على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، أما الآخرون فسيكون للجرعات الثالثة التي ستعطى لأول المستجيبين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وتشير إحصاءات رسمية في كوستاريكا إلى أنّ أكثر من 70٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عاما قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وكانت الهيئات التنظيمية الصحية الأمريكية قد وافقت على لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.