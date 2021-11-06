تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 81 رحلة جوية إلى وجهات داخلية ودولية، لنقل 8 آلاف و940 راكبا، بالإضافة إلى تسيير 4 رحلات شحن جوي.

وأوضحت الشركة - في بيان اليوم السبت - أن الرحلات الدولية ستكون بمعدل 58 رحلة، وستتجه إلى كل من: بغداد، عمَان، دبي، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج.

وأضاف أن الرحلات الداخلية بمعدل 23 رحلة إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.