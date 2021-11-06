تفاصيل القبض على مهاجر يمني اختطف ابنتيه وابنتي شقيقه في إسبانيا

أكّدت الشرطة الإسبانية، أنّها اعتقلت مهاجرًا يمنيًّا كان يحتجز في شقة مستأجرة ابنتيه مع ابنتين لشقيقه اختطفهما وأخرجهما من الوطن قبل عدة سنوات.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فإنّ المهاجر البالغ من العمر 54 عاما الذي أعلنت الشرطة اعتقاله في مدينة قرطاجنة قبل 10 أيام، غادر اليمن في عام 2014 مع الفتيات الأربع اللواتي كن قاصرات حينئذ، ولا تزال إحدى ابنتي شقيقه قاصرة حتى الآن.

وأقام المهاجر مع الفتيات الأربع في كل من إندونيسيا وكولومبيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وتركيا والإكوادور، وفي نهاية المطاف وصل إلى إسبانيا في مارس 2020.

وبعد وصوله البلاد، احتجز المهاجر الفتيات الأربع داخل شقة مستأجرة ولم يسمح لهن بالتواصل إلا مع موظفات من منظمة Fundación Cepaim المعنية بمساعدة المهاجرين وبحضوره حصرا.

لجأت تلك المنظمة إلى السلطات وأبلغتها بمخاوفها إزاء وضع الفتيات، خاصة وأنه لم يكن بإمكانهن الإجابة عن أسئلة موجهة إليهن دون موافقة مسبقة من المهاجر، وكانت أجوبتهن على أسئلة عن أمهاتهن مبهمة ومتضاربة.

وكان المهاجر يخزن الغذاء في غرفته وكان يشرف على توزيعه بين الفتيات، بالإضافة إلى سحبه كل الأجهزة الإلكترونية من الشقة، بدعوى أنهن لا يحتجن إلى أي تواصل مع العالم الخارجي.

من جهتها، أكّدت والدة الفتيات أن ابنتيها اختطفتا عندما كانتا قاصرتين، وأن مصيرهما كان مجهولا لها على مدى ثمانية سنوات، مشيرة إلى أن الإنتربول سبق أن أصدرت مذكرة اعتقال بحق شقيق زوجها على خلفية تلك القضية.