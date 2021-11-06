التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ116 ألف مريض إدمان مجانا خلال 2021

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 بلغ 116 ألفا و566 مريض إدمان "جدد ومتابعة"، ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق وكذلك المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.68%، يليها الجيزة بنسبة 12.33%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

وأشارت إلى أن أكثر وسيلة تعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي الإنترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج، يليه التلفزيون بسبب الحملات الإعلامية، وكذلك من خلال الأصدقاء.

من جانبه، أوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عمرو عثمان، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 45.10% بدأوا من سن 15 وحتى 20 سنة، و34.06% بدأوا من سن 20 وحتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.02%.

ولفت إلى أن أكثر مواد التعاطي كانت الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 52.85%، فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 42.10%، يليه الترامادول بنسبة 33%، والأستروكس بنسبة 10.37%، والفودو بنسبة 2.17%، بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن، فإن 56.02% من المتصلين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و43.97% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي، وأنه خلال 6 أشهر مضت تم استقبال 8669 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين، وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن.