عمرو أديب لـ«مرتكب جريمة الإسماعيلية»: إنت رايح تمثّل في فيلم طارق ابن زايد

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على تفاقم ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء، وذلك في أعقاب جريمة محافظة الإسماعيلية، التي شهدت واقعة ذبح مواطن بطريقة وُصفت بـ"البشعة".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "إنت شايل سيف في الشارع ليه، هو إنت رايح تمثّل في فيلم طارق ابن زايد".

وطالب أديب، مجلس النواب بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء بعدما تفشّت في المجتمع، مستشهدًا بأنّ وزارة الداخلية ضبطت خلال شهر فقط خمسة آلاف قضية سلاح أبيض.

وأضاف: "في أي خناقة في مصر، في مشهد لازم يحصل، بنشوف الواحد منهم يحط إيده على جيبه اللي وراء.. علشان يوحي للتاني إنه معاه مطواة".

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر يوم الخميس، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا والشروع في قتل اثنين آخرينِ بالإسماعيلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.