توقف عمليات الهبوط والإقلاع في مطار مايوركا بسبب مهاجرين

احتجزت الشرطة في مايوركا، بحلول صباح اليوم السبت، 11 راكبا من أصل 23 كانوا قد نزلوا من طائرة ركاب مغربية الليلة السابقة وساروا في ساحة انتظار الطائرات. وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن الآخرين.

وكانت الطائرة التابعة لشركة العربية للطيران (المغرب) قد توقفت بشكل غير مقرر في مايوركا في طريقها من كازابلانكا إلى إسطنبول جراء حالة طبية مزعومة على متن الطائرة.

ولكن تبين في المستشفى أن الراكب الذي زعم أنه يعاني من صدمة إنسولين، في حالة صحية جيدة. وبالتالي افترضت السلطات أن تصرفه كان مخططا له من جانب مجموعة من الركاب الذين تسببوا في الهبوط الطارئ لدخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

واضطر مطار سون سان خوان إلى وقف كل عمليات الإقلاع والهبوط لأكثر من ثلاث ساعات مساء أمس الجمعة بسبب الأشخاص الذين كانوا على ساحة انتظار الطائرات.

وخلال ذلك الوقت جرى استئناف الرحلات الساعة 1130 مساء (2230 بتوقيت جرينتش) حيث تم تحويل 27 طائرة قادمة إلى مطارات أخرى مثل إبيزا وبرشلونة وفالينسيا وجرى تأجيل 20 عملية إقلاع لساعات.

وقالت الشرطة إن المهاجرين الذين نزلوا من الطائرة سوف يعاملون الآن بنفس طريقة الأشخاص القادمين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط إلى إسبانيا في قوارب صغيرة معرضين حياتهم للخطر. وتم تسجيلهم في مركز استقبال مبدئي.

بعد ذلك سيتم البدء في إجراءات إعادتهم إلى موطنهم الأصلي وهو ما يمكن إيقافه بتقديم طلب لجوء أو الحصول على الحماية كلاجئ.

وأضافت الشرطة أن الشخص الذي زعم أنه مريض هو فقط من سيواجه إجراءات جنائية للاشتباه في تسهيل دخول غير قانوني وانتهاك القانون الخاص بالأجانب.

وأقلعت الطائرة المغربية موضع الواقعة إلى تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.